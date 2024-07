1 z 8

Joanna Krupa na spacerze w Warszawie

Joanna Krupa nawet w czasie polskiej zimy nie rezygnuje z seksownych stylizacji! Piękna modelka została przyłapana przez fotoreporterów w Warszawie. Nie od dziś wiadomo, że Krupa uwielbia zmysłowe, ponętne fotki, więc chętnie pozowała paparazzi. Gwiazda miała na sobie seksowną minisukienkę marki Balmain, która wyeksponowała jej zgrabne nogi. Do sukienki Joasia założyła złote sandałki na szpilkach Giuseppe Zanotti! Wyglądała zjawiskowo! Zastanawiamy się tylko, czy jurorka "Top Model" nie zmarzła. Temperatury w Polsce o tej porze roku nieco różnią się od tych kalifornijskich. A nawet jeśli tak się stało, trzeba przyznać, że było warto! Musicie zobaczyć jej sexy look! My jesteśmy pod wrażeniem!

Zobacz też: TYLKO U NAS: Joanna Krupa wybrała się do modnego baru w Warszawie. Wyglądała stylowo! WIDEO.