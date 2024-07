Joanna Krupa pokazała filmik, na którym jest całkiem naga? Modelka uwielbia się chwalić swoim ciałem i nie ma z tym problemu. W wywiadach podkreślała również, że jej mąż także nie ma nic przeciwko, żeby Joanna Krupa aż tak wiele odkrywała przed swoimi fanami. Wideo wzbudziło dużo emocji, ponieważ tym razem gwiazda przekroczyła kolejną granicę. Na filmiku wygląda tak jakby była całkiem naga, ale modelka szybko wyjaśniła, że ma na sobie cielistą bieliznę.

2017 #body #goals #fit #nofilter #joannakrupa yes I do have Nude color ???? on‼️ so relax #haters #imamodel ???????????? - napisała pod filmikiem.