Joanna Krupa z córeczką udekorowały choinkę. Uroczy filmik zachwycił fanów

Joanna Krupa to jedna z największych gwiazd TVN, która popularnością cieszy się nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Modelka i gwiazda "Top Model" na co dzień mieszka w USA, gdzie żyje razem ze swoim mężem Douglasem Nunesem i ich córeczką Ashą-Leigh. Modelka nie ukrywa swojego przywiązania do tradycji i właśnie pochwaliła się w sieci jedną z nich. Na krótkim nagraniu pokazała, jak wraz z córeczką stroją choinkę. Mała Asha skradła serca fanów, ale ci nie szczędzili pochwał także samej mamie.

Joanna Krupa z córeczką na uroczym nagraniu. Razem stroiły choinkę

W swoim najnowszym poście na Instagramie Joanna Krupa pokazała nieodłączny element świątecznych przygotowań: strojenie choinki. Trzeba przyznać, że jak na "święta gwiazd", to dość późno. Wielu celebrytów już dawno pochwaliło się swoimi pięknie ozdobionymi choinkami - niektórzy nawet nie jedną, a kilkoma. Swoje dekoracje świąteczne pokazała już Anna Lewandowska. Także Joanna Przetakiewicz pochwaliła się, jak pięknie ustroiła dom.

Teraz przyszedł czas na choinkę Joanny Krupy. Na krótkim filmiku widać, jak modelka i jej córka wieszają bombki. Dziewczynka jest bardzo zaangażowana w dekorowanie drzewka. Asha a to podaje mamie ozdoby, a to wiesza je sama. W innym momencie widać nawet, jak gwiazda "Top Model" podnosi córeczkę, by ta mogła sama zawiesić bombkę na wyższej gałązce.

- Kolejny rok, kolejne Święta i Nowy Rok z nowym rozdziałem. To zabawne, że Asha jest w wieku, w którym docenia dekorowanie choinki i świąteczny nastrój - pisze na Instagramie Joanna Krupa.

Zobacz także: "Top Model" 11: Joanna Krupa przyćmiła wszystkich kreacją podczas finału!

Ten widok bardzo rozczulił fanów gwiazdy "Top Model".

- Śliczna choinka i śliczne gwiazdy. - Uwielbiam! Wy zawsze pełni ciepła i miłości. - Ale cudowne! Jak to miło Pani Asiu że razem z córeczką ubieracie choinkę - komentują fani.

Instagram/@joannakrupa

Zobacz także: Sylwia Bomba i Joanna Krupa wychodzą z imprezy TVN. Świętowały 25-lecie stacji. ZDJĘCIA

Co ciekawe, wielu internautów zwróciło uwagę przede wszystkim na wygląd gwiazdy "Top Model". Modelka pokazała się w naturalnym, domowym wydaniu: ubrana jest w dres i luźną bluzę, włosy ma związane w kucyk. Taka stylizacja nie ma w sobie nawet krzty przepychu, który widać na świątecznych nagraniach wielu gwiazd.

- Uwielbiam Cię za tę naturalność, brak przepychu. Jesteś wielką gwiazdą, a mimo to wcale nie widać w Tobie przepychu. Jest za to sielskość-anielskość, a najbardziej uwielbiam Cię za ten dres. Kiedy trzeba wyglądasz jak milion dolarów, a w zaciszu domu jesteś normalną kobietą, matką, żoną - pisze zachwycona internautka.

Jak widać, po pracowitym czasie, związanym z emisją "Top Model", w którym Joanna Krupa mocno wspierała Michalinę, przyszedł moment na zwolnienie obrotów i przygotowania do świąt, które dla gwiazdy przebiegają w bardzo rodzinnej atmosferze.

Podoba Ci się choinka Joanny Krupy?

Instagram/@joannakrupa

ADAM JANKOWSKI/REPORTER/