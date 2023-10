Edyta Zając ma za sobą debiut jak prowadząca programu "True Love". To właśnie ten format widzowie mieli okazję zobaczyć, zanim do ramówki powrócił "Hotel Paradise All Stars" i jego standardowa 7. odsłona, która aktualnie jest emitowana w TVN7. Edyta Zając opowiedziała nam, jak wspomina pracę na planie i czy inspirowała się Karoliną Gilon i Klaudią El Dursi z konkurencyjnych randkowych programów.

Edyta Zając o Klaudii El Dursi i Karolinie Gilon

Edyta Zając wspomina swój udział w "True Love" jako niesamowite doświadczenie w karierze:

Muszę powiedzieć, że zostałam rzucona na głęboką wodę. Dużo rzeczy bym poprawiła na pewno, dużo się nauczyłam. Chciałabym więcej i zobaczymy.

W rozmowie z Party.pl zdradziła również, czy utrzymuje kontakt z uczestnikami, których poznała na planie. Jednak czy przed debiutem w roli prowadzącej inspirowała się Klaudią El Dursi z "Hotelu Paradise" i Karoliną Gilon z "Love Island"? W końcu dziewczyny mają już doświadczenie od ładnych kilku sezonów. Odpowiedź Edyty Zając może was zaskoczyć. Zobaczcie, co nam zdradziła w nowym wywiadzie.

