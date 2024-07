Joanna Krupa ostatnie kilka tygodni spędziła poza swoim domem w Miami. Gwiazda z ekipą Top Model podróżowała nie tylko po Polsce, ale wybrała się również w egzotyczną podróż do Indii, gdzie kręcone były finałowe odcinki programu. Przypomnijmy: Tak Joanna Krupa zachwyciła w Indiach i... wywołała małą aferę.

Ciągłe podróże i praca nie sprzyjają częstym kontaktom modelki z jej narzeczonym, Romainem Zaigo. Krupa znalazła jednak sposób, aby pielęgnować swój związek, będąc nawet bardzo daleko od domu. W wywiadzie w najnowszym numerze magazynu "Grazia" Joanna zdradziła, jak radzi sobie z rozłąką z ukochanym.

Nie wyobrażam sobie dnia bez rozmowy z nim! Słyszymy się w zasadzie cały czas. Piszemy do siebie dziesiątki esemesów i rozmawiamy przez komunikator. Dodatkowo - kiedy tylko jest to możliwe - minimum dwa razy dziennie rozmawiamy telefonicznie i na skypie - wyznała.

Słowa Krupy potwierdza osoba pracująca przy produkcji programu i odcinkach kręconych w Bombaju.

To prawda, Joanna rozmawiała z Romainem na Skype godzinami, często do białego rana. I to mimo kolosalnej róznicy czasu! Jej donośny głos i śmiech w trakcie wideokonferencji z narzeczonym można było usłyszeć w całym hotelu. - zdradził w rozmowie z AfterParty.pl jeden z pracowników ekipy "Top Model".