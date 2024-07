Joanna Krupa nigdy nie kryła swojej ogromnej sympatii dla Jakoba Kosela - prawdopodobnie największego przegranego finału 5. edycji "Top Model". Podczas pokazu mody Roberta Kupisza, w którym Jakob wziął udział jako model, jurorka przeprowadziła na nim ciekawy test:

Chciałam zobaczyć jak on sobie da radę po programie. To jest taki pierwszy pokaz kiedy my go za rączkę nie trzymamy. Na końcu pokazu zaczęłam się drzeć "I love you Jacob!" i troszkę się uśmiechnął, ale całkiem był professional - dalej szedł jak miał iść, koncentracji nie stracił.