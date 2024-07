Kilka dni temu ekipa "Top Model" wróciła do Polski z Indii, gdzie kręcili ostatnie odcinki show, tuż przed wielkim finałem. To podczas sesji w Bombaju jury dokonało ostatecznego wyboru trzech finalistek, które już niedługo mogą stać się gwiazdami wybiegów. Jak dowiedział się "Super Express", praca na planie nie należała do najprostszych. Wszystko przez zachowanie Joanny Krupy, która wpadła ponoć w histerię, sądząc, że w kraju panuje wojna.

- Krupa wpadła w straszną histerię. Ubzdurała sobie, że tam jest wojna. Bała się. Nawet po terenie hotelu chodziła z obstawą. O wyjeździe na miasto po pamiątki mowy nie było! Nawet się do końca nie rozpakowała. Strach ją tak paraliżował, że podczas kręcenia scen była drętwa niczym badyl bambusa. Nie wiem, co się z tego uda zmontować - zdradziła tabloidowi osoba z produkcji programu.

Podczas pobytu w Indiach Krupa odmówiła również zdjęć ze słoniami, które wcześniej na jej oczach były dźgane szpikulcem do poganiania zwierząt. Po takich historiach z planu jeszcze bardziej jesteśmy ciekawi bombajskich odcinków "Top Model". Zobacz: Tak Joanna Krupa zachwyciła w Indiach i... wywołała małą aferę

