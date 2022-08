Joanna Krupa i jej mąż poszli na terapię dla par. "Nic nie przychodzi łatwo"

Joanna Krupa jest w ciąży i spodziewa się narodzin swojego pierwszego dziecka. Radosną nowiną podzieliła się z fanami dokładnie w Dniu Matki, pokazując pozytywny test ciążowy. Od tego momentu gwiazda regularnie publikuje zdjęcia ciążowego brzuszka i chętnie dzieli się z fanami swoją nową codziennością. Mimo że Joanna Krupa jest bardzo otwarta w stosunku do fanów i pokazała nawet nagranie z badania USG , to jednak do tej pory nie wyjawiła płci swojego maleństwa i nie zdradziła, jakie imię wybrała. Tymczasem jednak okazuje się, że już podjęła bardzo ważną decyzję, dotyczącą jej dziecka! Joanna Krupa szuka niani Joanna Krupa jeszcze nie została mamą i do porodu ma trochę czasu, ale już razem z mężem zaczęła szukać niani dla swojego dziecka! Nie jest tajemnicą, że Joanna Krupa jest zapracowaną kobietą - mimo zaawansowanej ciąży wciąż pracuje na planie "Top Model". Wygląda również na to, że po porodzie chce szybko wrócić do pracy, skoro już teraz zaczęła szukać odpowiedniej opiekunki dla dziecka. Gwiazda ma swoje wymagania i nie każda niania ma szansę u niej pracować. Znaleźliśmy jedną dziewczynę, Polka, pielęgniarka. Nie wiem czy do końca z nią pójdziemy żeby nam pomagała kilka pierwsze miesięcy z dzieckiem. Teraz będzie taki czas, że będziemy się spotykać z różnymi nianiami, właśnie takimi pielęgniarkami. Fajnie jakby to była Polka, no ale właśnie zobaczymy co będzie - powiedziała Joanna Krupa w rozmowie z "Plotkiem". Z pewnością znalezienie idealnej niani nie będzie prostym zadaniem. Trzymamy jednak kciuki, żeby Joanna Krupa zatrudniła odpowiednią osobę! Chcielibyście pracować dla Joanny Krupy? Joanna Krupa i Douglas Nunes będą mieli dziecko Joanna Krupa jest w 25. tygodniu ciąży