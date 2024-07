Mamy dobre wiadomości dla fanów Joanny Koroniewskiej! Wszystko wskazuje na to, że aktorka już wkrótce poprowadzi nowy program w Polsacie. Stacja przygotowuje się do produkcji show "SuperDzieciak" i to właśnie Koroniewska ma ogromne szanse, aby się w nim pojawić. Według informacji „Faktu” żona Macieja Dowbora jest najpoważniejszą kandydatką do roli prowadzącej.

Producenci nie podjęli jeszcze ostatecznej decyzji, ale Joasia spełnia wszystkie wymagania. Jest mamą, ma ostatnio wolny grafik i widzowie się za nią stęsknili - zdradza osoba z produkcji show.

Czy zobaczymy Joannę Koroniewską w programie? Według doniesień tabloidu jedyną rzeczą która może stanąć na przeszkodzie- to pieniądze. Okazuje się bowiem, że jeżeli była gwiazda "M jak miłość" zażąda zbyt wysokiego honorarium, to w programie może pojawić się inna aktorka. Pod uwagę brana jest m.in. Julia Pogrebińska.

Jedno jest pewne, jeżeli Joanna Koroniewska zgodzi się na udział w nowym programie Polsatu, to z pewnością będzie miała znacznie mniej czasu na pisanie bloga.

