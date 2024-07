Joanna Krupa i jej siostra Marta już wkrótce będą równie sławne co Kim Kardashian? Wszystko na to wskazuje, ponieważ jak donosi magazyn „Show” panie już wkrótce zostaną bohaterkami nowego programu w amerykańskiej telewizji „E!” .

Producenci chcą wyprodukować reality show „The Krupa Sisters” w którym będziemy mogli zobaczyć codzienne życie Marty i Joanny! Okazuje się, że jurorka „Top Model” zgodziła się na to, żeby telewizja uwieczniła jej ślub z Romainem Zago!

Menedżerka Joanny zdradziła, że najprawdopodobniej pojawi się również polska wersja show z modelką!

- Widzowie będą mogli oglądać życie Krupy i jej rodziny zarówno w Stanach, jak i w Polsce. Zobaczą, jak Joasia dzieli życie między dwa kraje- wyznała w rozmowie z „Show” Małgorzata Leitner.

Będziecie oglądać?

