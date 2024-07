Joanna Horodyńska jak co tydzień, na łamach magazynu "Party", razem z Adą Fijał ocenia stylizacje gwiazd. Stylistka i aktorka bacznie śledzą stylizacje z czerwonych dywanów i często krytykują osoby ze świata show-biznesu, polityki czy sportu. Niestety, tym razem do grona gwiazd, które nie zachwyciły modowych ekspertek dołączyła Anna Kalczyńska.

Horodyńska skrytykowała prowadzącą Dzień Dobry TVN, która na prezentację jesiennej ramówki TVN przyszła w krótkich szortach, bialej bluzce i czarnych sandałkach. Stylistka porównała Annę Kalczyńską do wielkiej nieobecnej na konferencji- Małgorzaty Rozenek. Co dokładnie powiedziała?



- Małgorzaty Rozenek na konferencji nie było, za to pojawił się jej sobowtór. Wszystko dla widza. To ci dopiero historia! Zacznijmy od góry: włosy mniej nastroszone i krótsze, wiadomo jednak, że to kwestia czasu, podrosną. Trafiony, niezatopiony. Górna część butów ściska kostkę niczym opaska z czujnikiem elektrycznym. Po co to? Wychodzę z założenia, że w życiu warto być jednak sobą.