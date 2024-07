Joanna Horodyńska śmiało ocenia stylizacje polskich gwiazd - nie szczędzi słów krytyki nawet pod adresem tych celebrytów, które są uważane za ikony stylu. Kiedy na początku tego roku mocno skrytykowała Maję Sablewską, w sieci zawrzało. Przypomnijmy: "Jestem o krok dalej niż Sablewska"

Teraz jednak stylistka ma chyba nieco lepsze zdanie o koleżance z branży. W najnowszym odcinku programu "Gwiazdy na dywaniku" Horodyńska wzięła pod lupę stylizację Mai z urodzinowej imprezy magazynu "Party". I co najbardziej zaskakujące - pochwaliła ją! Joanna doceniła styl Sablewskiej, który jej zdaniem wyróżnia się na tle tak samo wyglądających celebrytek.



Maja Sablewska powróciła do przeszłości ale tej dobrej. Ona wprowadza inne życie do tych stylizacji czerwonodywanowych - nie ma trenów, piór, koronek.. Wszystko jest takie dzienne ale jednak na czerwony dywan. Może powinnyśmy być jej wdzięczne? Nie trzeba się starać... Ja miałam ten moment kiedy nie kupowałam tego stylu, ale też kiedy widzę ten cały szał, te dziewczyny które chcą wyglądać podobnie to sobie myślę, że ona stworzyła z tego dobry biznes! Gdybyśmy spojrzeli na londyńskie ulice to nie jest jakieś WOW, Maja wtopiłaby się w tłum, ale tutaj to jest jakieś poruszenie - skomentowała Joanna.