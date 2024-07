Joanna Horodyńska słynie z bezkompromisowych opinii i śmiałych osądów modowych, które wydaje w swojej kolumnie w magazynie "Party" i programie "Gwiazdy na dywaniku" w Polsat Cafe. Ostatnio na celownik wzięła popularne blogerki. Przypomnijmy: Horodyńska ostro o stylizacjach Jessiki Mercedes i Maffashion

Okazuje się, że niezbyt pochlebna opinia na temat blogerek nie jest przypadkowa. W najnowszym wywiadzie, udzielonym magazynowi "Party", Joanna wyjaśnia, że miała okazję współpracować z szafiarkami i nie wspomina tego zbyt dobrze. Nie wróży im też wielkiej kariery i przewiduje, że ich fenomen raczej chyli się ku końcowi.

Myślę, że za rok, dwa może być koniec modowych blogów w Polsce. Nie mówię tu o blogach ludzi, którzy czują modę i są krytykami mody, jak np. Michał Zaczyński. Blogerki i ich "twórczość" średnio mnie interesuje. Byłam na kilku wyjazdach z nimi i wspominam to bardzo źle. Byłam zażenowana ich zachowaniem, tym, jak chodzą z głowami podniesionymi do góry, jak ze sobą rozmawiają, jakiego języka używają i to wszystko jest takie pretensjonalne. Moda to też myślenie, a nie jedynie piski i przebieranki - wyznała.