Joanna Horodyńska na łamach "Party" co dwa tygodnie ocenia stylizacje gwiazd i celebrytów z czerwonych dywanów. W najnowszym numerze magazynu, stylistka swoim srogim okiem przyjrzała się bliżej modowym wyborom dwóch najpopularniejszych polskich blogerek.

Na pierwszy ogień poszła Maffashion i jej stylizacja z ostatniej gali Fashion Magazine.

- Rozumiem, że mamy się inspirować tą stylizacją i piszczeć? To jest dramat! Julia chyba turlała się po asfalcie w tym stroju. Skórzana wersja płaszcza z podobnymi szortami może nie jest zła, ale w połączeniu z botkami i kapeluszem złej wróżki trąci tandetą.

W obronie Julii Kuczyńskiej stanęła Fijał:

Horodyńska postanowiła skrytykować również kreację Jessiki Mercedes z pokazu Joanny Klimas:

- Nawet jeśli Jessica bardzo się stara, to i tak jej nie wychodzi. Wpadła w modę z zamkniętymi oczami i zapomniała, że ważne jest też umiejętne dobieranie stroju do sylwetki. Jeśli chodzi o proporcje, to mamy tu kataklizm! Zapięcie topu zamkiem błyskawicznym wprowadziło zamieszanie w górnej partii sylwetki i zafundowało piersiom wędrówkę na boki. Ręce stały się potężne jak u mającej przerwę w zawodach kulturystki. Groteska!