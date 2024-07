Joanna Horodyńska i Ada Fijał co dwa tygodnie w "Party" komentują kreacje znanych i lubiany z czerwonych dywanów. W większości przypadków modowe ekspertki ubolewają nad fatalnym gustem celebrytów. Jednak w ostatnim numerze magazynu jurorki są nie do poznania i zachwycają się kobaltowymi kreacjami, jakie w ciągu ostatnich dni miały na sobie gwiazdy. Największe zaskoczenie na plus wzbudziła w nich Monika Rihardson, która znana jest z tego, że dość często popełnia modowe gafy.

Reklama

- Od dłuższego czasu obserwuję styl Moniki. Wygląda świetnie i co ważne z imprezy na imrezę coraz lepiej - zachwyca się dziennikarką Horodyńska. Przede wszystkim przykłada się do oprawy: błyszczące włosy, idealny makijaż, a to wiele zmienia.

Znana stylistka chwali również Richardson za trafny wybór kreacji:

- Krój sukienki sprawdza się przy takiej sylwetce, bo półokrągłe odcięcie pod biustem i bezpieczny dekolt wydłuża odrobinę Monikę.

Podobne zdanie do Joanny ma jej przyjaciółka Ada Fijał, która również zachwyca się kobaltową sukienką telewizyjnej gwiazdy z rozdania "Paszportów polityki":

- Wykończona koronkami, a przez to delikatna, bajkowa, nadaje się na galę w teatrze, i na romantyczny spacer. Taki styl "wrażliwej rusałki" polecam miłośniczką medytacji i hinduskiej tradycji, a w kobaltowym wydaniu wszystkim kobietom, które lubią bujać w obłokach i myśleć o niebieskich migdałach.

Reklama

My jakoś nie jesteśmy przekonani do modowej przemiany Moniki Richardson. Jednak, tak jak modowy sąd "Party" dostrzegamy niewielki przełom w sposobie bycia dziennikarki na salonach. Co będzie dalej? O tym z pewnością przekonamy się już niebawem. Sezon wielkich gal i innych imprez trwa. A wy co sądzicie o tej stylizacji gwiazdy?