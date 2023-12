O zmianach w Telewizji Polskiej mówiło się już od jakiegoś czasu, ale dopiero teraz wybuchła istna afera, a Polacy zaczęli znów dzielić się na dwa obozy. Wygląda na to, że nie ma odwrotu i dotychczasowych pracowników stacji czekają niezłe rewolucje. Jak na to wszystko reagują gwiazdy, które niegdyś również zagrzewały tam miejsce?

Od godziny 11:00, 20 grudnia, w polskich mediach aż kipi od kolejnych doniesień i skandali, jakie mają miejsce na Woronicza w siedzibie TVP. Po tym, jak zaczęto realnie wdrażać pierwsze zmiany, w gmachu zapanowało wielkie poruszenie, które zgromadziło nie tylko wielu dziennikarzy czy protestujących, ale i sporą część polityków Prawa i Sprawiedliwości (w tym samego Jarosława Kaczyńskiego), a nawet policję!

Partia, która sprawowała rządy nad Polską przez ostatnich 8 lat, zapowiedziała, że zamierza walczyć o "wolne media". Tymczasem w sieci pojawiają się kolejne komentarze gwiazd, dla których rewolucje w Telewizji Polskiej to powód do triumfowania. Dopiero co Radosław Majdan nadawał spod budynku TVP, a teraz głos zabrała Zofia Zborowska, która wrzuciła na InstaStory wymowną grafikę i zasugerowała, że w obliczu zmian mogłaby mieć chrapkę na przyjęcie propozycji od stacji.

W podobnym tonie wypowiedziała się Kinga Rusin, która nie zamierza ukrywać swojej radości.

W akcję zaangażował się również znany muzyk Tede, który osobiście wybrał się pod gmach TVP, skąd wyśmiał zachowanie polityków.

Z kolei Plotek skontaktował się z Moniką Richardson, która przez lata była związana z Telewizją Polską. Podobnie jak wyżej wymienione gwiazdy, również i ona nie kryje rozbawienia, ale i radości w związku z zaistniałą sytuacją.