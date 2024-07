Joanna Brodzik bardzo rzadko bywa "na salonach". Pojawia się tylko na wielkich premierach i wydarzeniach organizowanych przez markę, której jest ambasadorką. Tym bardziej zwraca na siebie uwagę, gdy już zjawi się na jakimś wydarzeniu medialnym.

Ostatnio przyszła na premierę filmu "Pod mocnym aniołem". Miała na sobie czarny total look ze skórzaną kurtką i spódnicą z falbankami. Jak wam się podoba? My zdecydowanie wolimy Joannę w bardziej minimalistycznych stylizacjach i makijażu. To ne wydobywają jej naturalne piękno.

