Długo oczekiwna i jeszcze bardziej szumnie zapowiadana płyta Lady Gagi "Born This Way" odkryła dziś rąbek tajemnicy! Do sieci trafił dziś pierwszy kawałek z nowej płyty. Jak na nasze ucho trochę przypomina "Express Yourself" Madonny, ale poprzednie hity Gagi też przypominały inne znane kawałki, co jednak nie przeszkodziło im podbić największe listy przebojów.

Na całą płytę musimy jednak trochę poczekać. Artystka przewiduje premierę dopiero na 23 maja.



Posłuchajcie i oceńcie sami!

Myślicie, że teledysk do tej piosenki będzie znowu zaskoczeniem?