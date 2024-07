Jessica Mercedes to jedna z najpopularniejszych polskich blogerek. Śmiało poczyna sobie w show-biznesie, a na swoim koncie ma nawet sukcesy poza granicami naszego kraju. Dużo pozytywnych opinii wzbudził też jej występ u Kuby Wojewódzkiego. Przypomnijmy: Szok! Korwin chwali Mercedes: "Nie wszystkie blogerki to kretynki"

Teraz na swoim koncie Jessica może zapisać kolejny sukces. Kilka tygodni temu została zaproszona przez markę Sarenza do zaprojektowania unikalnej pary butów i projekt blogerki trafił właśnie do sprzedaży. Co więcej, większość popularnych rozmiarówek wyprzedała się w ciągu kilku godzin! Buty są sprzedawane na całym świecie i jedna para kosztuje 436 zł. Na szczęście, nakład ma zostać już niebawem uzupełniony.

Polka była jedną z siedmiu blogerek z całego świata zaproszonych do współpracy, a oficjalna premiera kolekcji stworzonej przez blogerów będzie miała miejsce już 5 grudnia w Paryżu. Mercedes pojawi się na niej osobiście.

Francuska marka Sarenza zaprosiła mnie do zaprojektowania swojego wymarzonego obuwia, które jest sygnowane moją nazwą bloga, marką JEMERCED. Buty zaprojektowałam w Alicante w Hiszpanii, gdzie zostały również wyprodukowane. Najwyższa jakość - obuwie wykonane zostało 3 x ze skóry. Bransolety wokół kostki są zapinane na sprzączki i na rzep. Wczoraj miałam je pierwszy raz na sobie i jestem zakochana, są super wygodne! - zachwala podekscytowana w rozmowie z AfterParty.pl Jessica.

Blogerka podkreśla, że to dla niej ogromne wyróżnienie i ma nadzieję, że zaprojektowane przez nią buty spodobają się fankom mody i nie będzie to jej ostatnia okazja, aby stworzyć coś własnego.

Cieszę się, że wybrano mnie, abym reprezentowała Polską blogosferę, był to dla mnie ogromny zaszczyt i mam nadzieję, że Polkom spodoba się mój projekt! Na pewno moim marzeniem jest kiedyś projektować więcej! - dodaje w rozmowie z nami

Jessica pokazała się wczoraj w butach własnego projektu na pokazie Paprockiego & Brzozowskiego. Mercedes zestawiła je z koszulą Choies i spódnicą z H&M, a także naszyjnikiem Dolce & Gabbana. Trzeba przyznać, że wyglądała świetnie!

Podobają wam się buty projektu Jessiki?

