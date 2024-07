Karolina Korwin Piotrowska należy do tego grona branży, która nie podziela zachwytów nad wszechobecnymi blogerkami. Dziennikarka wielokrotnie wytykała błędy, które popełniają szafiarki i sygnalizowała, że mają problem z wyrażaniem swojego zdania poza internetem. Czasami jednak można się pozytywnie zaskoczyć, o czym przekonała się Korwin oglądając wtorkowy odcinek show Kuby Wojewódzkiego. Zobacz: Jessica Mercedes zdradziła u Kuby kilka smaczków

W swoim felietonie we "Wprost" Karolina pochwaliła Jessikę Mercedes. Blogerka zebrała sporo pozytywnych recenzji po wizycie w programie, w którym wiele wschodzących karier zostało pogrążonych.

- Nie wszystkie blogerki to kretynki, które jedyne, co umieją to robić sobie "słitfocie w ałtwitach w printy na blogaska" i wyciągać kasę i gifty od sponsorów. U Kuby, którego swego czasu pogrążył skutecznie "gwiazdy" blogosfery, pojawiła się niejaka Jessica Mercedes. Blond chudzinka o szczerym uśmiechu, która wie, co mówi, jest zabawna, inteligentna i nawet chce iść z Kubą do mieszkania, żeby sobie poprzymierzali jej sukienki. Jestem za. Koniecznego z tego foty na blogaska poproszę... - napisała Korwin Piotrowska.