Jerzy Owsiak odniósł się do kontrowersyjnych wpisów Mariusza Pudzianowskiego na temat imigrantów i autorki akcji "HejtStop" Joanny Grabarczyk. Twórca Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zamieścił na swoim Facebooku wpis, w którym namawia Pudzianowskiego do przeprosin. Wspomina także, że całkiem niedawno zarówno on, jak i cała ekipa WOŚP musieli zmagać się z hejtem.

Mariusz, ja bym przeprosił. Dodałbym jedno, dwa, może trzy słowa z tym kluczowym „przepraszam” i myślę, że bardzo, ale to bardzo by to ostudziło emocje. Joannę znam, a jej działania w stosunku do internetowego hejtu także nam pomagały. Dwa lata temu przeżyłem - ja osobiście i my, jako Fundacja - niesamowitą lawinę hejtu. Bezpardonową, twardą, wręcz kryminalną. Wiem, co to jest, wiem, jak się to odczuwa. Wiem, ile siły i wsparcia potrzeba, aby dalej działać i spróbować dać sobie z tym radę. I tu wsparcie takich ludzi jak Joanna było bezcenne - napisał Owsiak.

Jednocześnie Jerzy Owsiak podkreślił swoją sympatię dla Mariusza Pudzianowskiego:

Cieszę się, że kilka lat temu mieliśmy ogromną przyjemność gościć Cię w studio podczas Finału. Cieszysz się ogromną sympatią, a Twoje momentami totalnie nietuzinkowe zachowania - i mam tu na myśli Twoje występy taneczne - pokazały Cię od strony, której kompletnie sobie nie wyobrażaliśmy. To wszystko składało się na klimat Twojego bycia z nami w huraganie dobrego nastroju i fantastycznej zabawy. Zawsze myślę, że przy takiej sytuacji, którą teraz żyje internet, oprócz minuty, w której zawarty jest prawdziwy problem, cała reszta to już pompowanie nieprawdopodobnej siły, najczęściej kompletnie oderwanej od meritum sprawy. Że już nie Ty, ale wszyscy inni w różnych pomysłach budują swój świat, swoje zdanie, a w tym przypadku też frustrację, złość, nienawiść. Może najlepiej wrócić do samego początku? Powiedzieć słowo „przepraszam” i zastanowić się, co z tym „fantem”, który Cię spotkał, zrobić - zachęca Pudzianowskiego Owsiak.

Tym samym organizator największej akcji charytatywnej w Polsce skomentował niewybredne wpisy Mariusza Pudzianowskiego na temat organizatorki akcji "HejtStop" Joanny Grabarczyk, która znany strongman nazwał m.in.:

zakompleksioną, sfrustrowaną 'kobietą' szkodzącą normalnym ludziom.

Cała afera rozpoczęła się od słów Mariusza Pudzianowskiego, który w ostry sposób skomentował ataki imigrantów na tiry we francuskim Calais. Sportowiec, który sam jest właścicielem firmy transportowej, zamieścił na Facebooku zdjęcie kija bejsbolowego i zapowiedział "przyspieszoną naukę asymilacji" dla imigrantów. Organizacja "HejtStop" złożyła na strongmana zawiadomienie do prokuratury, co bardzo nie spodobało się Pudzianowskiemu. Sportowiec personalnie zaatakował koordynatorkę akcji "HejtStop" Joannę Grabarczyk, co wywołało w internecie prawdziwą lawinę, nomen omen, hejtu. Dołączył się niej również poseł Paweł Kukiz.

Nie dziwię się pani Joannie... Gdybym był na jej miejscu to też bym marzyłbym (marzyłabym) o imigrantach w kontekście nocy sylwestrowej - napisał lider Kukiz'15 na swoim profilu na Facebooku.

Wpis Kukiza kilku godzinach zniknął z sieci, lecz sprawa nie ucichła. Wczoraj głos w tej sprawie zabrał również znany dziennikarz i prezenter telewizyjny Tomasz Kammel. Myślicie, że Mariusz Pudzianowski faktycznie przeprosi za swoje słowa? Paweł Kukiz już przeprosił Joannę Grabarczyk. Czy teraz pora na strongmana?

Jurek Owsiak zamieścił na swoim Facebooku poruszający wpis.

Facebook

Jurek Owsiak zachęca Mariusza Pudzianowskiego do przeprosin za wpisy o imigrantach.

Czy strongman przeprosi za swoje słowa?