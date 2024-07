Tomasz Kammel odpowiedział Pawłowi Kukizowi i Mariuszowi Pudzianowskiemu na ich niewybredne wpisy na temat kampanii "HejtStop". Posty Kukiza i Pudzianowskiego uderzyły nie tylko w imigrantów, ale również w koordynatorkę akcji Joannę Grabarczyk. Kierowana przez nią organizacja już złożyła doniesienie do prokuratury w sprawie gróźb, kierowanych w stronę uchodźców.

Sprawa wzbudziła ogromne emocje. Swój komentarz zamieścił na Facebooku prezenter Tomasz Kammel, który jest oburzony zachowaniem Kukiza i Pudzianowskiego.

Prośba do Paweł Kukiz i Mariusz Pudzianowski. "Na jej miejscu też marzyłbym o imigrantach." - tak Paweł Kukiz komentuje Joannę Grabarczyk z akcji Hejtstop. Paweł, chodzi Ci o to, ze ta pani jest tak nieatrakcyjna, ze powinna marzyć, by w sylwestrową noc zostać zmolestowaną przez imigrantów? Paweł, czy pisząc te słowa byłeś trzeźwy? Pamiętaj, że wielu ludzi rechocze gdy to czyta. Tak samo jak rechotali gdy Andrzej Lepper mówił, że nie da się zgwałcić prostytutki. Nie idź tą drogą, bo jej koniec nie jest godny polecenia. Przeproś tę kobietę, której godności muszę bronić przed Tobą i spróbuj być autorytetem jakim byłeś, gdy śpiewałeś, że "ZCHN zbliża się". A Tobie Mariusz Pudzianowski przypominam, że w roku 1989 powstał film "300 mil do nieba". Wygrał wiele festiwali na świecie. To prawdziwa historia dwóch polskich chłopców, którzy uciekli do Szwecji, do lepszego życia podczepieni pod naczepę TIRA. Dobrze, że wtedy nie znalazł ich żaden strongman z bejsbolem. Byłeś parę razy w "Pytanie na śniadanie" i pokazywałeś, że masz głowę na karku. Teraz pokazujesz, ze masz pałę, wielką, drewnianą pałę. Proszę Cię, przestań, bo zacznę wierzyć, że głowa służy Ci już tylko do jedzenia. Masz rację, że chcesz bronić swojej własności przed złodziejami. Ale zobacz jakie konsekwencje mają Twoje posty. Wielu ludzi czytając je uogólnia i zwraca się przeciwko WSZYSTKIM imigrantom, a nie grupie złodziei okradających Ci ciężarówki. Serdecznie Ci tego współczuję i życzę, żeby francuska policja zaczęła Cie jak najszybciej wyręczać w walce z przestępcami. Dla wielu ludzi jesteś autorytetem. Twoje słowa ważą więcej. Pamiętaj, że, oprócz złodziei z Syrii uciekają też nieszczęśliwi, biedni i uczciwi ludzie. To im trzeba pomoc, a złodziei tępić. Piszesz, że naród polski stoi za Tobą. Mariusz ja stoję jak najdalej od Ciebie i Twoich metod. A wszystko dlatego, że z dwóch wyrazów na "p" Ty wybierasz pałę, a ja praworządność - napisał prezenter na swoim profilu na Facebooku (pisownia oryg.).