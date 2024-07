Jerzy Owsiak podziękował Dodzie za wspieranie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Organizator największej akcji charytatywnej w Polsce podkreślił rolę artystki w promowaniu kolejnego finału, już 24. finału WOŚP. Lider inicjatywny wspomniał o wielu gwiazdach zaangażowanych projekt, lecz to właśnie Dodę wskazał jako jedną z najbardziej zaangażowanych.

Doda bardzo z nami współpracuje. Gdy tylko zbliża się finał, to wychodzi spod ziemi i zawsze jest z nami. Bardzo Doda, Ci dziękuję, że konsekwentnie jesteś z nami bez względu na modę, na to co się dzieje. Po prostu jesteś z nami powiedział Owsiak podczas konferencji prasowej, emitowanej przez stację TVN24.

W tym roku Doda m.in. wzięła udział w sesji zdjęciowej do specjalnego kalendarza WOŚPu. Kalendarz ze znanymi osobami (Wojciech "Łozo" Łozowski, Alan Andersz, Barbara Kurdej-Szatan, Agnieszka Sienkiewicz, Maffashion, Jessica Mercedes), który będzie można wylicytować. Do licytacji trafią dokładnie 24 egzemplarze. Artystka co roku bardzo angażuje się inicjatywę Jerzego Owsiaka. Nie mogło zatem jej zabraknąć i teraz! Doda specjalnie dla WOŚP zagra koncert w Częstochowie.

Sam Owsiak również "dołożył" się do zbiórki. Podkreślił, że jego gaże z reklamy sieci Play również zostały przekazane na organizację 24. finału orkiestry. Co za gest!

