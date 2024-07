Doda każdego roku regularnie włącza się w aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem gwiazda w szczytnym celu przekazała swoją sukienkę, w której zaprezentowała się podczas III Międzynarodowego Festiwalu Talentów w Cyrku Korona. W spektakularny sposób otworzyła galę wjeżdżając na arenę cyrku na słonicy witając gości, między innymi dzieci z fundacji "Spełniamy Marzenia". O wydarzeniu wspomniały wszystkie serwisy o gwiazdach oraz najpopularniejsze programu telewizyjne.

Żeby zachęcić do zakupu, Doda dodała kilka słów od siebie:

- Jest mi niezmiernie milo przekazać na WOŚP piękny kostium, szyty na moją miarę i specjalne zamówienie przez Panią kostiumograf z Cyrku Korona. Strój jest odwzorowany co do najmniejszego szczegółu do kreacji Marylin Monroe. Dzięki stylizacji udało mi się odtworzyć osławiony moment z życia aktorki, kiedy to w 1955 roku wjechała ona na słoniu na arenę Madison Square Garden w Nowym Jorku.Mam nadzieje, że trafi on w ręce równie uroczej, trzeciej blondynki :)