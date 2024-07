Doda w Kalendarzu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! W internecie właśnie pojawił się filmik backstage z sesji do kalendarza na nowy 2016 rok. W projekcie wzięło udział wiele gwiazd. Oprócz Dody, pojawili się także: Wojciech "Łozo" Łozowski, Alan Andersz, Barbara Kurdej-Szatan, Agnieszka Sienkiewicz, Maffashion, Jessica Mercedes i inni.

Gwiazdy co roku chętnie wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Tegoroczny, 24. już finał akcji, zaplanowano na 10 stycznia 2016. Jednym z projektów Jerzego Owsiaka w ramach WOŚP jest kalendarz ze znanymi osobami, który będzie można wylicytować. Do licytacji trafią dokładnie 24 egzemplarze! Ograniczona ilość czyni je tym cenniejszymi! Na filmiku zza kulis powstawania zdjęć możemy podejrzeć, jak powstał kalendarz. Gwiazdy malowały ramki na szkle, w których później były fotografowane. Doda domalowała sobie oczywiście... koronę! Były też odciski dłoni i autografy. Zobaczcie filmik backstage!

Doda wspiera WOŚP Posted by Doda-Music.com on 28 grudnia 2015

Dzień dobry! Doda wzięła udział w wyjątkowej sesji do Kalendarza WOŚP. W tym roku do wylicytowania będą... 24 kalendarze. Licytujcie śmiało ;)

Posted by Doda-Music.com on 21 grudnia 2015