Podczas trzeciego dnia Festiwalu w Sopocie "Polsat SuperHit Festiwal" rządzili polscy satyrycy i najpopularniejsze obecnie kabarety. Nie zabrakło żartów na temat Festiwalu w Opolu, polskiego rządu, polityków czy sytuacji gospodarczej w Polsce. Sopocką publiczność najbardziej rozbawił zaś Jerzy Kryszak. Zobaczcie, co się działo!

Już na samym początku gospodyni wieczoru, Ewa Błachnio, zażartowała z kontrowersji dotyczących miejsca tegorocznego Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej, który w tym roku nie odbędzie się w Opolu:

Błachnio żartowała również z rządów premier Szydło:

Prawdziwy popis dał jednak Jerzy Kryszak, który swój występ zaczął od nawiązania do obecności prezydenta Dudy na szczycie NATO:

Kryszak żartował ze wszystkich - z Donalda Tuska, z Antoniego Macierewicza, z Beaty Szydło. Było gorąco:

Dobiło mnie, że padła ustawa o metropolii. Sopot byłby perełką Warszawy. A jaka by tu kasa przyszła! Przyjechałby Szyszko wyrżnąłby ten rachityczny las, tu dookoła byłby piasek i zrobiliby takie kanały napowietrzające. A tak to mamy w namiot w krzakach. Tuska zobaczyłem w mundurze, takim czarnym, w czapce. Pewnie go tak jakaś stylistka z Ohio ubrała. On nie może nosić czarnego, bo jest za blady. A potem zobaczyłem Macierewicza w takim wyblakłym moro. Anthony to mnie mnie rozbraja! Pytałem w wojsku i okazuje się, że ich też! Mają zamówione 4 okręty podwodne z samolotami. Jak one będą się zanurzały, to te samoloty... A jeszcze nie wiem. A potem zobaczyłem Macierewicza w takim wyblakłym moro. Anthony to mnie mnie rozbraja! Pytałem w wojsku i okazuje się, że ich też! Mają zamówione cztery okręty podwodne z samolotami. Jak one będą się zanurzały, to te samoloty... A jeszcze nie wiem - mówił.