"Taniec z Gwiazdami 13" finał: Pierwsze w historii owacje na stojąco. Kto zachwycił?

Za nami 6. odcinek "Tańca z Gwiazdami". Uczestnicy show Polsatu znów pojawili się na parkiecie i zaprezentowali swoje umiejętności taneczne. Tydzień temu z programem pożegnali się Kinga Sawczuk i Jakub Lipowski, a dziś o przejście do kolejnego odcinka walczyli: Oliwia Bieniuk i Michał Bartkiewicz, Łukasz "Juras" Jurkowski i Wiktoria Omyła, Magdalena "Kajra" Kajrowicz i Rafał Maserak, Piotr Mróz i Hanna Żudziewicz oraz Sylwia Bomba i Jacek Jeschke. Relacja z 6. odcinka "Tańca z Gwiazdami" W szóstym odcinku "Tańca z Gwiazdami" uczestnicy tańczyli do piosenek zespołu Abba. Kajra i Rafał Maserak zaprezentowali tango do piosenki „Voulez – Vous”. Oliwia Bieniuk i Michał Bartkiewicz zatańczyli swing przy dźwiękach „Honey, honey”, Juras i Wiktoria Omyła pokazali cha-chę do „Mamma Mia”, Piotr Mróz i Hania Żudziewicz zatańczyli paso doble do „Gimme, gimme, gimme”, a Sylwia Bomba i Jacek Jeschke zaprezentowali sambę do „Dancing Queen”. Jako pierwsi na parkiecie zaprezentowali się Kajra i Rafał Maserak. Jak ich taniec ocenili jurorzy? - Tango to zdecydowanie twój taniec- mówił Michał Malitowski. - Ja na początku się wystraszyłam, ponieważ taka energia była, że aż mnie zatkało- dodała Iwona Pavlović. Andrzej Piaseczny: 9 pkt. Iwona Pavlović: 8 pkt. Michał Malitowski: 7 pkt. Andrzej Grabowski: 10 pkt. Zobacz także: Izabela Janachowska poprawiła zęby? Internauci sugerują, że gwiazda ma nowy uśmiech Jako drudzy wystąpili Oliwia Bieniuk i Michał Bartkiewicz. Jak ich swing oceniło jury? - Oliwia, dziecko...- zaczął Andrzej Piaseczny. Podobało mi się- dodał. - W tym swingu nie było swingu, w...