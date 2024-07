Dziś w nocy w Nowym Jorku przyznano popularne nagrody MTV Video Music Awards 2014. Na gali pojawiła się cała plejada zagranicznych gwiazd, a każda z nich postarała się, aby tego wieczoru nie przejść niezauważoną. W efekcie mogliśmy podziwiać efektowne i przede wszystkim sporo odkrywające kreacje. Przypomnijmy: Najlepsze kreacje gwiazd na wielkiej gali MTV VMA 2014

Do grona sław, które zdecydowały się pokazać trochę ciała można śmiało zaliczyć Jennifer Lopez. Wokalistka zdecydowała się na mocno wyciętą srebrną kreację, która podkreślała jej perfekcyjną figurę i aż ciężko uwierzyć, że gwiazda skończyła niedawno 45 lat. J.Lo znana jest z zamiłowania do odważnych stylizacji - wystarczy tylko przypomnieć jej słynną sukienkę Versace z Grammy Awards z 2000 roku, o której mówi się do dziś.

W tym roku udało jej się w końcu ją przebić?

Jennifer Lopez na Grammy Awards w 2000 roku:

Gwiazdy na MTV Video Music Awards 2014: