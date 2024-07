Jennifer Aniston została wybrana najpiękniejszą kobietą na świecie według magazynu "People"! Ten zaszczyt spotkał ją po raz drugi, po 12 latach! Pierwszy raz otrzymała ten tytuł w 2004 roku, kiedy to na całym świecie wielką popularność zdobywał kręcony z jej udziałem serial "Przyjaciele".

47-letnia gwiazda cieszy się z tak prestiżowego wyróżnienia:

Jestem niezwykle zaszczycona. Gdy dowiedziałam się o tym, czułam młodzieńcze podekscytowanie. Jestem świadoma, że bardzo szybko przeszłam z okresu, w którym nie przejmowałam się swoim zdrowiem do sytuacji, w której jestem dzisiaj. To co jem, to jak śpię i to jak dbam o siebie jest dużo ważniejsze, niż kiedyś - mówi Jennifer Aniston.