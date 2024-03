Ku uciesze fanów, po wieloletniej przerwie Robert Gonera zdecydował się wrócić do "M jak miłość", gdzie wcielał się w postać męża Marty. Gdy jednak przedtem odchodził z serialu, media obiegły niepokojące informacje o poważnych problemach w życiu aktora. Czy dziś może odetchnąć z ulgą i czy jego serce jest zajęte?

Roberta Gonera znów jest zakochany?

Od 2000 do 2006 roku Robert Gonera grał w "M jak miłość" Jacka Mileckiego, adwokata, który został drugim mężem Marty Mostowiak, czyli Dominiki Ostałowskiej. Niespodziewanie jednak zniknął z formatu, a jak się okazało już rok później, zmagał się on z poważnymi problemami w życiu prywatnym. Dopiero po czasie aktor przyznał, że przeszedł załamanie nerwowe, które mocno odbiło się nie tylko na nim, ale i jego najbliższych, a w szczególności dzieciach, które wtedy miały po kilka lat.

Zapłaciłem ogromną cenę za przyznanie się do tego, że mam kłopoty. Nie tylko ja, również moje dzieci, które wtedy były w przedszkolu - wyznał w rozmowie z ''Twoim Stylem''.

Okazało się, że przez mówienie wprost o kłopotach osobistych, reżyserzy nie chcieli go zatrudniać. W jednej chwili jego życie prywatne i zawodowe zawisło na włosku. Co więcej, w 2012 roku rozpadło się jego małżeństwo z Karoliną Wolską, z którą to właśnie doczekał się dwóch synów. Pobrali się w 2003 roku, a dla Roberta Gonery było to drugie małżeństwo - z pierwszą żoną był związany od 1990 do 1994 roku.

Po latach zawirowań aktor w końcu zaczął wychodzić na prostą, a pod koniec 2023 roku postanowił nawet wrócić do "M jak miłość", gdzie nawiązał kontakt z serialową Martą. Czy podobnie jak w serialu, również i w życiu prywatnym jego serce jest zajęte? Wątpliwości w tym temacie Gonera rozwiał podczas wywiadu dla Gazety.pl, przyznając wprost, że od czasu drugiego rozwodu pozostaje singlem.

Od wielu lat jestem singlem. Nie chcę nikomu oferować ciężkiej drogi bycia z aktorem, który ciągle jest w drodze

Czy w związku z tym aktorowi doskwiera samotność? Jak podkreślił, najbardziej odczuwa fakt, że jego dzieci stają się dorosłe i już nie potrzebują go tak jak kiedyś. W kwestii miłości ma jednak takie zdanie:

Czasami jeszcze człowieka coś szarpie, ale jestem spełniony. Przeżyłem piękną miłość do mojej żony, a wcześniej przytrafiło się również młodzieńcze uczucie

Cieszycie się, że Robert Gonera wrócił do "M jak miłość"?

