Jason Biggs kojarzony głównie z kultową rolą prawiczka Jima w komedii "American Pie". Od 2008 roku związany jest z aktorką Jenny Mollen. Para kilka dni temu doczekała się pierwszego potomka. Na świat przyszedł ich syn, Sid.

Reklama

Małżeństwo w dość niekonwencjonalny sposób postanowiło udokumentować przyjście dziecka na świat. Na Instagramie co chwilę pojawiały się nowe filmy i zdjęcia z porodu - od drogi do szpitala do samego pojawienia się małego Sida na świecie. Wszystko oczywiście było szczegółowo opisywane.

Uważacie, że to dobry pomysł na dzielenie się wrażeniami z innymi ludźmi?

AfterParty wita na świecie! :)

Zobacz: Partner Sochy był przy narodzinach dziecka

Zobacz także

Reklama

Zobacz jak wyglądała ciąża Księżnej Kate: