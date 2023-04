Seweryn z "Rolnik szuka żony" został ojcem! Szczęśliwa mama pokazała zdjęcie dziecka

Produkcja "Rolnik szuka żony" pokazała kolejne zdjęcie ze ślubu jednego z uczestników szóstej edycji, Seweryna, który ożenił się ze swoją ukochaną, Magdaleną. Pod postem pojawiło się mnóstwo gratulacji, ale również i ostrych komentarzy, w których widzowie przypominają skandal z udziałem rolnika i jednej z jego kandydatek w trakcie trwania programu. Co mają na myśli? Ślub Seweryna i Magdy! Ostre komentarze widzów "Rolnik szuka żony" Za nami kolejny ślub z wielkiej rolniczej rodzinie! Tym razem na ślubnym kobiercu stanął uczestnik szóstej serii - Seweryn z "Rolnik szuka żony" poślubił piękną Magdę, ta zaś pokazała kilka zdjęć z uroczystości, m.in. z poprawin. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Ślub Seweryna i Magdy. Są zdjęcia z poprawin Teraz przyszedł czas na gratulacje od produkcji "Rolnik szuka żony" - na oficjalnym Instagramie hitu TVP 1 pojawiło się zdjęcie ze ślubu pary oraz krótki opis: I znowu nadszedł czas gratulacji! Powitajcie Seweryna i jego żonę Magdalenę - czytamy. Widzowie od razu ruszyli z gratulacjami, ale nie zabrakło również... ostrej krytyki. Niektórzy fani show doskonale pamiętają awanturę z udziałem Seweryna i jednej z jego kandydatek w "Rolnik szuka żony", Marleny. Para na wizji nie szczędziła sobie wyzwisk, a nawet gróźb! Pod postem z gratulacjami niektórzy więc pisali: Nie dla tego pana, okropnie potraktował to dziewczynę w programie. Podpadł mi, nie lubię buców, prostaków. Po co go promujecie, swoim zachowaniem nie zasłużył na uwagę! Mamy świętować pana który uwiódł i zwyzywał biedną dziewczynę przed oczami milionów widzów? Ładna dziewczyna, ale listu nie pisała do rolnika, więc czemu oni tu? On pokazał swoje zachowanie, uwodzić i zwodzić młode dziewczyny. Stroje nie wiadomo czy...