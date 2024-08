Co za nowina! Tadeusz Müller ponownie został ojcem, o czym poinformował za pośrednictwem Instagrama. Dumny tata opublikował urocze zdjęcie z synkiem i pochwalił dzielną żonę. Tylko spójrzcie na ten kadr!

Tadeusz Müller został ojcem. Pokazał zdjęcie z maleństwem i zdradził imię

Magda Gessler jest dumną mamą Lary Gessler i Tadeusza Müllera. Córka restauratorki chętnie pojawia się na salonach, za to jej syn ceni sobie prywatność. Müller również jest kucharzem i restauratorem, ale zdecydowanie rzadziej można go spotkać na wydarzeniach branżowych. Prywatnie jest związany z Małgorzatą Downar, z którą doczekał się dwójki dzieci. W lipcu ubiegłego roku para po raz pierwszy została rodzicami synka, któremu dali na imię Antonio, a we wtorek, 13 sierpnia restaurator poinformował, że ponownie został ojcem.

Na swoim Instagramie Tadeusz Müller opublikował urocze zdjęcie ze swoimi synkiem Teodorem. Dumny data pochwalił się pociechą, ale również nie zapomniał wspomnieć o dzielnej mamie.

Cud narodzin jest najwspanialszym darem, jaki można sobie wyobrazić na urodziny! Na świat przybył Teodor Muller kochani! Mama Małgosia pięknie go urodziła i w moich oczach sięgnęła Olimpu miłości, odwagi, oddania i siły! Potęga teraźniejszości. Taka sytuacja na urodziny i z góry podwójne podziękowania dzisiaj dla Was! Szpital Specjalistyczny Świętej Rodziny na ulicy Madalińskiego — napisał Tadeusz Muller.

Pod wpisem Tadeusza Müllera pojawiło się mnóstwo ciepłych słów i gratulacji od najbliższych i internautów.

Gratulacje, tata dwóch synów, to brzmi dumnie. Gratulacje dla żony. Buziaki dla chłopców. Pozdrawiam

Mama Małgosia jest najlepsza. Gratulantki i ściskam całą rodzinkę, ale dzielną mamę najmocniej

Gratulacje dla dzielnej mamusi!!!! I dużo zdrówka dla Teodora — piszą internauci.

My również gratulujemy kolejnej pociechy!

