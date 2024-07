Zmiany w “Dzień dobry TVN”. Jarosław Kuźniar odszedł z TVN24 i zastąpił Roberta Kantereita w porannym paśmie stacji. Dziś były prowadzący “Wstajesz i wiesz” zadebiutował w “Dzień dobry TVN”. Jak wypadł w nowej roli?

Przed Kuźniarem postawiono ciężkie zadanie, bo po pierwsze musiał odnaleźć się w programie, którego tematyka daleko odbiega od tej w TVN24, a do tego nauczyć się pracy w duecie z Anną Kalczyńską. “Wstajesz i wiesz” w TVN24 przez lata prowadził sam.

Podczas debiutu w “Dzień dobry TVN”, Kuźniar został poddany testowi! Jakiemu? Ze znajomości show-biznesu. Anna Kalczyńska pokazała mu zdjęcia kilku gwiazd i spytała, czy je zna. Jak wypadł ten test?

Jessica Mercedes:

“Nie znam jej. To wstyd. Powinienem wiedzieć, że to blogerka modowa”

Rafał Maślak

Natalia Siwiec

Najwięcej emocji wzbudził jego komentarz na temat Robert Kupisza. Kuźniar rozpoznał go, ale nie potrafił sobie przypomnieć jego nazwiska.

“On jest tym facetem, który koszulkę za 5 złotych sprzedaje za 350 zł. To jest marża, o której marzę”.

Czy Robert Kupisz zareaguje na jego słowa? Czekamy na kolejne ostre komentarze Jarosława Kuźniara!

Poniżej kilka opinii, które pojawiły się na temat debiutu Kuźniara w “Dzień dobry TVN” (pisownia oryginalna):

Panie Jarku bylo super, aczkolwiek uwazam ze paniAnia cienko pasuje do pana!!! Przeszkadzala panu !!! Tvn 24 nie ogladam!! Bez pana to cienizna!!! Odeszli dwaj najlepsi dziennikarze pan Kamil i pan Jarek!!! Kurcze moze pania Anie by wymienic na pania Agnieszke Cegielska? Byloby super!!! Pozdrawiam i trzymam kciuki!!!!

Nie trzeba było robić szopki wokół pierwszego występu wiadomo ze dobrze pójdzie, stary wyjadacz TVN-owy i tak podczas prowadzenia programów często improwizowal komentarzami i zachowywał się jak na livie Miło odsłuch jak zawsze

Panie Jarku,Tvn24 bez Pana smutek :((

Było świetnie! to błogosławieństwo nie wiedzieć kim jest Jessica Mercedes

strata wielka dla TVN24... szkoda Pana dla tej telewizji dla bab