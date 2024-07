1 z 7

Do tej pory w związku Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka to aktorka była pierwszoplanową gwiazdą, która od lat zgarnia lukratywne kontrakty reklamowe. Być może teraz zapanuje w tej kwestii większa równowaga, bo jak już informowaliśmy wcześniej, piłkarz został zaangażowany do kampanii marki Avon. Bieniuk będzie reklamował sportową linię zapachów przeznaczonych dla mężczyzn. Przypomnijmy: Facet Przybylskiej ma nowy pomysł na karierę. Podpisał duży kontrakt

Dziś odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiano Jarka jako nowego ambasadora. Oprócz niego pojawiły się również Małgorzata Socha i Weronika Rosati, które promują inne produkty marki. Nikt nie ma wątpliwości, że Bieniuk to jeden z najprzystojniejszych polskich sportowców, a podczas spotkania z mediami prezentował się naprawdę stylowo. Nic dziwnego, że piękna aktorka straciła dla niego głowę już wiele lat temu, a wśród celebrytek nie brakuje fanek jego wdzięku.

Tak Jarosław Bieniuk prezentował się na konferencji Avon. Seksowny?