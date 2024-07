Reklama

Jarosław Bieniuk ma nową partnerkę?



Na początku sierpnia w hali Ergo Arena w Sopocie odbył się koncert Lenny''''ego Kravitza. Do Trójmiasta zjechały setki fanów wokalisty, a wśród nich znalazł się Jarosław Bieniuk, partner zmarłej w ubiegłym roku aktorki Anny Przybylskiej. Były piłkarz często widywany jest z przyjaciółmi na trójmiejskich plażach albo meczach w Gdańsku, ale imprez i koncertów raczej unika. Tym razem zrobił jednak wyjątek i wziął udział w wielkim koncercie.

Na miejscu pojawiło się kilku fotoreporterów, którzy zrobili mu zdjęcia, gdy wychodził z taksówki pod halą w Sopocie. I tu wielkie zaskoczenie! Jak podaje "Życie na gorąco", Bieniuk nie wybrał się na koncert sam. Towarzyszyła mu piękna blondynka! Czy to nowa partnerka Jarosława Bieniuka?

Para od razu po opuszczeniu taksówki udała się do sektora VIP. Bilet do vipowskiej strefy kosztował 744 zł złotych za jedną osoba. Na miejscu goście mieli do dyspozycji catering, drink bar oraz zagwarantowany świetny widok na scenę! Po zakończeniu koncertu, Jarosław Bieniuk i piękna nieznajoma wyszli razem z hali. Widać było, że cieszą się ze wspólnie spędzonego wieczoru.

