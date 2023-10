Trzy lata temu Jarosław Bieniuk i Zuzanna Pactwa stworzyli związek i — jak widać — miłość kwitnie. Wcześniej były piłkarz był związany z Martyną Gliwińską. Para rozstała się jednak gdy kobieta była już w ciąży ze sportowcem. W przeszłości gwiazdor razem z Anną Przybylską doczekał się trójki dzieci. Dzisiaj Oliwia Bieniuk wyrasta na wielką gwiazdę polskiego show-biznesu. W poniedziałek, 23 października Jarosław Bieniuk świętował urodziny swojej obecnej wybranki. Zasypał fanów romantycznymi zdjęciami i przygotował małą niespodziankę.

Jarosław Bieniuk czterdzieści lat później

Kilka dni temu Oliwia Bieniuk skończyła 21 lat. Niedługo później w gronie najbliższych Jarosław Bieniuk miał okazję świętować urodziny swojej ukochanej Zuzanny Pactwy. Sportowiec za pośrednictwem mediów społecznościowych podzielił się serią zdjęć. Były piłkarz jednak ukrył liczbę, która pojawiła się na torcie. Najwyraźniej para woli, by wiek modelki pozostał tajemnicą. Fani nie mogą natomiast narzekać na brak romantycznych kadrów. Miłosne wyznanie trafiło także na profil partnerki gwiazdora.

Jarosław Bieniuk z partnerką Instagram @jaretpalmer

Dziękuję wszystkim za piękne życzenia urodzinowe, z każdym rokiem jest coraz trudniej. Kochajmy się i cieszmy się chwilą. Dziękuję, Jarku za spełnianie moich marzeń każdego dnia — napisała na Instagramie.

Sto lat w szczęściu i zdrowiu, kochanie... ze mną — napisał Jarosław Bieniuk.

Jarosław Bieniuk z partnerką Instagram @jaretpalmer

Możemy zobaczyć, że para wybrała się na kolację. Wcześniej były piłkarz i modelka wzięli udział w jeździe konno. Nie brakowało pocałunków i wspólnych zdjęć. Na koniec Jarosław Bieniuk zaskoczył internautów. Gwiazdor pokazała na swoim profilu dwie wizualizacje, na których widzimy go jako seniora.

Trochę się zasiedziałem — zażartował były piłkarz.

Jarosław Bieniuk Instagram @jaretpalmer

Co wiemy o wybrance Jarosława Bieniuka? Zuzanna Pactwa przyszła na świat w Szwecji, następnie przeprowadziła się razem z rodziną do Krakowa. Modelka przez długi czas pracowała na swoją karierę w Nowym Jorku, Miami oraz Los Angeles. Po poznaniu gwiazdora pokazała mu Kalifornię, jednak para wróciła do Polski.

Ostatnio wiele mówi się o rodzinie Bieniuków także ze względu na rocznicę śmierci dawnej miłości piłkarza. Niedawno Oliwia Bieniuk pokazała niepublikowane zdjęcie z Anną Przybylską. Uwielbiana przez Polaków aktorka odeszła 5 października 2014 roku.

Jarosław Bieniuk Instagram @jaretpalmer

Jarosław Bieniuk z partnerką Instagram @jaretpalmer