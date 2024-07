Jakiś czas temu wszystkie media obiegły zdjęcia, na których widać Natalię Siwiec i jej męża, Mariusza Raduszewskiego, którzy opiekują się trójką dzieci Jarosława Bieniuka i Anny Przybylskiej. Wtedy na jaw wyszły informacje o tajemniczej przyjaźni gwiazd. Przypomnijmy: Natalia Siwiec opiekuje się dziećmi Anny Przybylskiej. Szykuje się do macierzyństwa?

Okazuje się bowiem, że mąż celebrytki od dawna przyjaźni się ze sportowcem, a połączyła ich miłość do piłki nożnej. Obaj grali w jednej drużynie, a potem ich drogi zawodowe rozeszły się. Jednak to nie koniec zaskakujących informacji. Jak podaje "Rewia" ich znajomość była na tyle zażyła, że Jarosław Bieniuk miał być nawet świadkiem na ślubie Natalii i Mariusza. Niestety nie wiadomo, co stanęło na przeszkodzie, żeby tak się stało, ale jak widać ich znajomość przetrwała do dziś.

Zaskoczeni?