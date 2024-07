Janusz Korwin Mikke od początku swojej działalności politycznej wzbudzał ogromne kontrowersje. Słynie nie tylko z szokujących poglądów, ale i skandalicznego zachowania, przez które nie raz przyniósł Polsce wstyd. Niedawno zasnął podczas jednego z przemówień w Parlamencie Europejskim. Przypomnijmy: Ale wstyd! Przez TO zdjęcie Korwina-Mikkego z Europarlamentu śmieje się z nas cała Europa

To jednak nie wszystko. Polityk w jednym z ostatnich wywiadów powiedział coś, co znów oburzyło całą Europę. Korwin zabrał głos w sprawie bezrobocia młodych osób w Europie, porównując ich do czarnoskórych osób:

Mamy 20 milionów bezrobotnych Europejczyków, którzy są czarnuchami Europy. Tak, 20 milionów młodych ludzi jest traktowanych jak czarnuchy - mówił poseł

Te słowa nie spodobały się Parlamentowi Europejskiemu, który zauważył, że Mikke wyznaje poglądy o charakterze rasistowskim. Dlatego też organizacja postanowiła ukarać posła. Korwin straci 10 diet europosła. W sumie jego wypowiedzi będą kosztowały go trzy tysiące euro.

Ile jeszcze wstydu przyniesie nam poseł? Stach się bać.

