Katarzyna Zillmann i Janja Lesar poznały się na parkiecie „Tańca z Gwiazdami”, gdzie szybko zrodziła się między nimi wyjątkowa więź. Choć w tamtym czasie obie były w innych relacjach, zdecydowały się zakończyć dotychczasowe związki i skupić na tym, co je połączyło. Obecnie coraz chętniej dzielą się wspólnymi chwilami w mediach społecznościowych, a ostatnio opublikowały romantyczne kadry.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar tworzą szczęśliwą relację

Relacja Katarzyny Zillmann i Janji Lesar zaczęła się na parkiecie "Tańca z Gwiazdami", gdzie stworzyły pierwszy w historii polskiej edycji programu kobiecy duet. Od początku między nimi było widać wyjątkową chemię, która szybko wykroczyła poza ramy tanecznej współpracy. Ich występy pełne emocji i bliskości tylko podsycały zainteresowanie widzów, a z czasem okazało się, że połączyła je nie tylko pasja do tańca, ale także coś znacznie głębszego. Niedawno Janja Lesar wyjawiła prawdę o Katarzynie Zillmann przyznając wprost: "Od razu się zakochałam".

Ich relacja nabrała bardziej osobistego charakteru, a same zainteresowane przestały ją ukrywać. W lutym 2026 roku Janja Lesar oficjalnie potwierdziła, że są w związku, podkreślając, że łączy je wspólna codzienność, plany i silna więź. Dziś chętnie pokazują się razem publicznie i w mediach społecznościowych, a ich związek wzbudza duże zainteresowanie i wciąż pozostaje jednym z najgłośniejszych tematów polskiego show-biznesu.

Tak Katarzyna Zillmann spędza czas z Janją Lesar

Katarzyna Zillmann chętnie dzieli się swoją codziennością w mediach społecznościowych, publikując kadry z życia prywatnego i sportowych przygotowań. Od czasu do czasu na jej zdjęciach pojawia się również Janja Lesar, co nie umyka uwadze fanów.

Ostatnio na Instagramie wioślarki pojawiła się seria fotografii z treningów do regat długodystansowych. Na części z nich można dostrzec jej partnerkę, która od razu zwróciła uwagę internautów i wywołała spore zainteresowanie w komentarzach. Na romantycznych kadrach widzimy między innymi romantyczny spacer po lesie czy taniec w centrum miasta.

Jak miło Was widzieć na łonie natury Kasiu

Pełnia szczęścia. Chwilo trwaj

Super, cieszę się że jesteś szczęśliwa pisali zachwyceni fani Zillmann.

Tylko spójrzcie na te kadry.

