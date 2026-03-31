We wtorek Katarzyna Zillmann zaskoczyła wszystkich wpisem na Instagramie: zdjęciem pracy magisterskiej. Do fotografii dołożyła dłuższy, osobisty wpis o tym, jak zmieniało się jej podejście do nauki i jak sport nauczył ją konsekwencji. A kiedy wydawało się, że to będzie post głównie o edukacji, w galerii pojawił się jeszcze jeden wątek: "Taniec z Gwiazdami" i seria prywatnych kadrów z Janją Lesar.

Katarzyna Zillmann ma, co świętować

Ukończenie studiów Katarzyna Zillmann pokazała bez zadęcia, za to z wyraźnym sygnałem, że to etap domknięty na własnych zasadach. W swoim wpisie sportowczyni zaznaczyła, że przez lata miała w sobie sporo niezgody na masową edukację i na schematy, które potrafią spłaszczać indywidualność. Opisała też, że dawniej brakowało jej narzędzi, by dobrze odnaleźć się w szkolnej rzeczywistości, a z czasem przyszła zmiana: większa samoświadomość i zwyczajna radość z poszerzania wiedzy.

Łączę w sobie skrajności które samej ciężko mi w pełni zrozumieć. Nastawieniem do masowej edukacji na pewno nie stałam w przedzie kolejki po tytuły zawodowe. Nie znoszę systemów, które tłamszą indywidualności. Kiedyś tego nie rozumiałam. Nie miałam wystarczająco dużo narzędzi aby cieszyć się okresem szkolnym. Byłam pewna ze coś ze mną nie tak. Po zdobyciu władzy nad własnym życiem, zrozumieniem schematów, polubiłam poszerzać wiedzę i horyzonty. Cieszę się, że dopięłam ten stopień - dla siebie. Kto wie kiedy może się przydać? Moją drogę zawsze wyznaczał sport napisała na Instagramie.

Dalej kontynuowała:

Kocham rygor. Kocham być szkolona, udoskonalać najmniejszą pierdołę z uporem maniaka. (Tak też tworzę ten post, przepraszam za opóźnienie). Lubię narzucać sobie nierealistyczne standardy. Do dzisiaj wzruszam się na samą myśl o moim pięknym srebrnym medalu, który rozbudza jeszcze skrytsze marzenia. Czy to już wszystko? Ekscytacja rozbraja mnie od środka. Ona jest niesamowita. Jest ze mną.

Zillmann pozuje z Lesar i wspomina "Taniec z Gwiazdami"

Katarzyna Zillmann wspomniała również udział w "Tańcu z Gwiazdami":

Oglądając jak odwzorowujecie nasze układy czułam się dumniejsza niż kiedykolwiek. Chcę dalej podążać tą drogą. Nie zrezygnuje z niej.

Katarzyna Zillmann do całości dołączyła również serię zdjęć. Chociaż okładką albumu jest jej zdjęcie z pracą magisterską, dalej fani mogą znaleźć wiele prywatnych kadrów. Oprócz ujęć z treningów wioślarka dorzuciła kadry z życia poza obowiązkami: luźniejsze, domowe, bardziej „tu i teraz”. Wśród nich znalazły się zdjęcia i nagrania z Janją Lesar, w tym sceny ze wspólnego gotowania, żartów przy stole i momentów czułości.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar mocno wybiły się w świadomości widzów podczas poprzedniej edycji "Tańca z Gwiazdami", a emocje wokół nich nie opadły po finale. W lutym Lesar potwierdziła związek z Zillmann. W tle jest też fakt, że kilka miesięcy wcześniej obie przeszły rozstania: Zillmann z Julią Walczak, a Lesar z Krzysztofem Hulbojem.

