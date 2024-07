Podczas kiedy Olivier Janiak ma ugruntowaną pozycję w mediach jako prowadzący program "Co za tydzień", jego żona też zapragnęła spróbować swoich sił jako dziennikarka. Udało jej się zdobyć pracę w "Dzień dobry TVN", gdzie przeprowadza wywiady z gwiazdami. I choć nie są to początki Karoliny Malinowskiej w mediach, jej poczynania nie zawsze są doceniane przez Janiaka. Zobacz też: Karolina Malinowska pokazała rodzinę Oliviera Janiaka. Podobni do znanego prezentera

Reklama

Karolina Malinowska zwierzyła się w tytule "Gwiazdy", że mąż dzieli się z nią swoimi uwagami na temat jej warsztatu dziennikarskiego. Uwagi te nie zawsze są jednak pozytywne:

Kilka razy mnie skrytykował. Usłyszałam, że mogłam coś zrobić lepiej, bo on wie, że potrafię - wyznała modelka.

Okazuje się jednak, że Janiak jest wspierającym mężem, który kibicuje żonie i potrafi docenić, gdy Karolina wypadnie świetnie:

Zdarzyło się nawet parę razy, że powiedział mi, że coś poszło mi lepiej niż jemu. Ale nie przeszło mu to łatwo przez gardło - powiedziała.

A Wy jak oceniacie Malinowską jak dziennikarkę?

Reklama

Zobacz na Polki.pl: Karolina Malinowska: macierzyństwo zamknęło jej drogę do kariery?