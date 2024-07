Janet Jackson jest w ciąży? Tą informacją żyją dziś wszystkie zagraniczne media. Jako pierwszy te doniesienia opublikował portal etonline.com, powołując się na swoje źródło. Czy faktycznie piosenkarka, która w połowie maja kończy 50 lat i jej mąż 41-letni miliarder z Kataru Wissam Al Mana spodziewają się na narodzin potomka? Jeśli ta informacja się potwierdzi, to będzie pierwsze dziecko Janet Jackson! Piosenkarka o planach powiększenia rodziny powiadomiła swoich fanów w Internecie. Jednak jej słowa nie wskazują jednoznacznie, czy gwiazda już jest w ciąży czy dopiero zamierza w niej być. Plany jednak muszą być poważne, ponieważ Janet Jackson specjalnie przerwała trasę koncertową.

Jesteśmy w trakcie drugiej części trasy, która musi faktycznie ulec zmianie. Uważam, że to ważne, abyście dowiedzieli się pierwsi. Mój mąż i ja planujemy powiększenie rodziny, więc musimy odpocząć od koncertów. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. Lekarze mówią, że potrzebuję odpoczynku. Obiecuję, że wrócę do koncertów tak szybko, jak będzie to możliwe.