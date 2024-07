Program "Taniec z Gwiazdami" ma to do siebie, że uczestniczące w nim gwiazdy zyskują ogromną popularność za którą idą propozycje reklamowe oraz nowe role w serialach i filmach. Dzięki programowi rozwinęły się kariery Kasi Cichopek, Anny Muchy czy chociażby Katarzyny Skrzyneckiej. Często też show jest trampoliną dla partnerów towarzyszącym gwiazdom. Przypomnijmy: Kasia Cichopek i Marcin Hakiel mają dość popularności?

Aktualnie trwa pierwsza edycja realizowana przez telewizję Polsat. Telewizja postawiła na nazwiska popularne wśród widzów i zdecydowała się zatrudnić tancerzy, którzy do tej pory związani byli z TVN-em. Trójka z nich już korzysta z tego, że znowu jest o nich głośno i wystąpiła w reklamie jednego z operatora sieci komórkowej. Izabela Janachowska, Jan Kliment i Rafał Maserak, bo o nich mowa pojawili się w spocie obok znanej z wcześniejszych reklam Basi. Przekonują do nowych propozycji i taryf Plusa. Co ciekawe, choreografię do spotu ułożył Marcin Hakiel.

Udana reklama?

