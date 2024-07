Wydawało się, że Jan Nowicki jest jedną z niewielu gwiazd odpornych na zakusy przeróżnych firm i nie będziemy go mieli nigdy okazji zobaczyć w reklamie. Tymczasem jak informuje "Fakt" aktor wziął udział w kampanii jednej z sieci komórkowych. Dostanie za to 350 tysięcy złotych.

Reklama

– Wzięcie udziału w takiej reklamie sprawiło mi ogromną przyjemność. Trwa 90 sekund, więc czułem się, jakbym kręcił film. 90 sekund w reklamie to wieczność. Wziąłem udział w tej reklamie, ponieważ mi to zaproponowano. Nigdy wcześniej nie dostawałem tego typu propozycji. Zadzwoniłem do Banderasa i powiedział mi, że muszę to wziąć. Potem porozmawiałem z Sophią Loren i powiedziała to samo. Trudno, żeby stary aktor nie miał w swoim życiorysie udziału w reklamie - wyznał Nowicki.

Trudno mieć do pana Jana jakiekolwiek pretensje za tę decyzję. W końcu tak ogromne pieniądze nie leżą na ulicy, a żadna praca nie hańbi.

Reklama

(ac)