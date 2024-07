Grażyna Kulczyk i zmarły w środę Jan Kulczyk byli małżeństwem przez 33 lata. I choć rozstali się w 2005 roku, a rozwiedli rok później, cały czas mieli ze sobą dobry kontakt. Razem wypracowali fotrtunę. Mieli też wspólne interesy, a co najważniejsze, zawsze łączyły ich dzieci – Sebastian Kulczyk i Dominika Kulczyk.

To Grażyna Kulczyk pojechała do Wiednia, by przywieźć ciało Jana Kulczyka do Polski. Jan Kulczyk spocznie tam, skąd oboje pochodzą - w Poznaniu, w rodzinnym grobowcu Kulczyków.

Grażyna i Jan Kulczyk - historia miłości

Jaka była historia miłości Grażyny Kulczyk i Jana Kulczyka? Poznali się na studiach, oboje skończyli prawo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Czym Jan urzekł Grażynę?

Był uroczy. Inny niż wszyscy, dowcipny, inteligentny, zaskakujący... - mówiła w jednym z wywiadów.

Po studiach Jan zaczął pracować z ojcem Henrykiem i importować produkty do Niemiec (tak zarobił pierwszy milion dolarów), a Grażyna robiła karierę na uczelni, jednak porzuciła ją, by zająć domem i dziećmi. Po latach zdradziła, że było to dla niej trudne i wypominała mężowi, że poświeciła dla niego swoją karierę. Czuła się też samotna, nie dość, że Jana często nie było w domu to przyjaciele i znajomi zaczęli się odsuwać.

Dawne przyjaciółki nie rozumiały mnie, zazdrościły mi 500-metrowego domu, ciuchów. A ja im zazdrościłam, że swoich mężów mają przy sobie, że oni dbają o remont mieszkania, pomagają wychowywać dzieci. Jan pojawiał się w domu tylko na weekend. A one mówiły: "Głupia, przynajmniej możesz sobie kupić futro" – powiedziała w wywiadzie dla Twojego Stylu.

Podobno, żeby zostać milionerem, trzeba być oszczędnym. Jan i Grażyna Kulczyk byli. Niektórzy się śmieją: oszczędny jak poznaniak i każdą złotówkę obejrzy dwa razy zanim wyda. Tak też wychowali dzieci. Nie jeździli na drogie wakacje, nie chodzili do prywatnych szkół. Żyli normalnie, tyle, że pomnażali majątek.

Powody rozstania Jana Kulczyka i Grażyny Kulczyk

Po jakimś czasie Grażyna Kulczyk stwierdziła, że chce realizować swoje ambicje. Nie chciała dbać tylko o dom, pakować i prasować rzeczy męża na kolejne wyjazdy biznesowe. Mimo że przez całe wspólne życie Jan Kulczyk bardzo cenił sobie zdanie żony i na niej polegał. Ale Grażyna chciała się rozwijać. Rozwód wzięli w 2006 roku w Londynie. Dyskretnie i bez sporów o majątek. Jan Kulczyk ułożył sobie życie.

Grażyna Kulczyk wyszła z cienia męża. Podzielili majątek. I choć pierwszy raz Jan Kulczyk spadł wtedy z pierwszego miejsca najbogatszych Polaków, to szybko udało mu się wrócić na szczyt. A Grażyna Kulczyk tak dobrze radziła sobie w interesach, że cały czas utrzymuje się w pierwszej dziesiątce.

Jakie interesy prowadzi Grażyna Kulczyk?

Jej dziecko to Stary Browar w Poznaniu, który kupiła jeszcze z mężem. Teraz wart jest około 300 mln zł. Ma też kamienicę w Londynie. Kolekcjonuje dzieła sztuki. Zapowiedziała budowę muzeum w Szwajcarii, w którym znalazłaby się ekspozycja jej dzieł. A jak zaczynała? Strzałem w dziesiątkę okazał się import rowerów z Tajwanu, w czym jej firma stała się jednym z liderów na polskim rynku.

Grażyna Kulczyk jest teraz jednym z największych mecenasów sztuki w Polsce. W Starym Browarze organizuje koncerty, wystawy, pokazy filmów, a nawet plenerowe premiery operowe wystawiane na dziedzińcu przez poznański Teatr Wielki.

Jaka jest Grażyna Kulczyk?

Na pewno perfekcyjna. W jednym z wywiadów powiedziała, że chciałaby się nawet tej cechy pozbyć, bo jest męcząca. Wszystko musi być poukładane, załatwione, równo leżeć.



Chciałabym czasem przymknąć oko, nie umiem. Męczę tym siebie, męczę otoczenie. W skali od 1 do 10: perfekcjonizm 10 i pół.

Być może dlatego, że jest córką lekarki i lotnika, który chciał ją wychować twardo, po tym jak w czasie wojny stracił pierworodnego syna. Współpracownicy mówią, że Grażyna Kulczyk jest wymagającym szefem i pilnuje personel, ale za ciężką pracę i oddanie wynagradza i bardzo docenia. Nie poddaje się emocjom. Kiedy może stracić głowę? Nie dla ubrań, butów czy torebek, ale w galerii sztuki.

Jej znak rozpoznawczy? Krótka mini niezmiennie od czasów studiów. Od lat też nosi rozmiar 36. Powód?

Może w ramach pracy nad poczuciem wartości? Krótkie spódnice zaczęłam nosić właśnie na studiach. Niewiele było sposobów manifestowania kobiecości. Moją idolką była Kalina Jędrusik - wyznała.

Grażyna Kulczyk w 2015 roku zajęła 12 miejsce w rankingu najbogatszych Polaków z majtkiem 1,7 mld złotych.

Od lat łączy życie w Poznaniu, Londynie i Szwajcarii.

