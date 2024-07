Joanna Przetakiewicz w programie Kuby Wojewódzkiego skomentowała śmierć Jana Kulczyka i odniosła się do szokującej teorii internautów, którzy uważają, że jej były partner wciąż żyje. Bizneswoman w rozmowie z prowadzącym show TVN przyznała, że już wiele razy słyszała tego typu komentarze. Dlaczego jej zdaniem niektórzy nie wierzą w śmierć Jana Kulczyka?

Joanna Przetakiewicz i Jan Kulczyk bardzo długo tworzyli szczęśliwy związek, jednak po 10 wspólnie spędzonych latach, para podjęła decyzję o rozstaniu. Ostatnio Joanna Przetakiewicz przyznała, że to ona była powodem rozwodu Jana Kulczyka z żoną, Grażyną Kulczyk.

Niestety, w 2015 roku media obiegła smutna wiadomość o śmierci milionera. Odejście Jana Kulczyka wstrząsnęło Joanną Przetakiewicz, która po rozstaniu dalej przyjaźniła się z byłym partnerem. Co ciekawe, po śmierci biznesmena zaczęły pojawiać się zaskakujące teorie spiskowe, według których milioner wciąż żyje. Teraz Joanna Przetakiewicz w programie Kuby Wojewódzkiego zdradziła, dlaczego jej zdaniem niektóre osoby nie wierzą w śmierć Jana Kulczyka.

Słyszę to ciągle. Może to jest tak, że tęsknimy za osobowościami, których jest coraz mniej, tęsknimy za ludźmi, którzy bardzo dużo dobrego wnieśli do publicznego życia, kulturalnego życia, biznesowego życia. Może też jest tak, że wszystkim się wydawało, że Jan jest tak bogaty i w zasadzie mógł sobie kupić każdy szpital w Stanach Zjednoczonych to, czemu zmarł tak nieprzewidywalną, dziwną i niepotrzebną śmiercią. Myślą, że może to zostało sfingowane- Joanna Przetakiewicz powiedziała w programie TVN.