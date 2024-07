Nie żyje Jan Kulczyk, najbogatszy Polak i znany biznesman. Miał 65 lat. Zmarł w Wiedniu w wyniku powikłań pooperacyjnych. Jan Kulczyk regularnie zajmował pierwszym miejscu w rankingu najbogatszych Polaków. W ostatnim rankingu “Wprost” jego majątek został oszacowany na 15,1 mld zł.

Kto odziedziczy jego majątek? Jan Kulczyk ma dwoje dzieci z małżeństwa z Grażyną Kulczyk - Dominikę i Sebastiana. Jan Kulczyk nigdy nie ukrywał, że chciałby, żeby jego dzieci z nim pracowały i z czasem przejęły rodzinne imperium. Ten plan zaczął realizować już w ubiegłym roku. W styczniu 2014 r. prezesem holdingu Kulczyk Investments został jego syn Sebastian, który wcześniej dwa lata pracował w firmie ojca. Wraz z przyjęciem przez Sebastiana nowej funkcji, Dominika Kulczyk została członkiem rady nadzorczej spółki. Pojawiły się wtedy plotki, że Jan Kulczyk oddaje dowodzenie dzieciom i chce przejść na emeryturę. Szybko okazało się, że nie jest to prawdą.

“To mocny sygnał, że Sebastian i Dominika zostali zaangażowani do pracy w rodzinnej firmie, do czego od lat byli przygotowywani. Z czasem to oni staną się sukcesorami i naturalnymi spadkobiercami, ale na razie nie ma mowy o tym, że dr Jan Kulczyk zawiesza swoją działalność na kołku. To on nadal będzie spiritus movens wszystkich biznesów, będzie nadawał im kierunek”, powiedział w rozmowie z "Polską The Times" Jarosław Sroka, członek zarządu w firmie Kulczyka.