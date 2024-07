1 z 5

Jamie Dornan z żoną i dziećmi na spacerze! Większość kojarzy aktora tylko z roli w filmie "50 twarzy Greya", a na co dzień jest on przykładnym mężem i ojcem. Od 4 lat Jamie Dornan jest mężem Amelii Warner, z którą ma dwoje dzieci - Dulcię i Elvę. W wolnym czasie filmowy Christian Grey poświęca się całkowicie rodzinie, czego dowodem są właśnie zdjęcia ze spaceru. Jamie Dornan uwielbia spędzać czas z żoną i córkami, które bardzo go wspierają przy promocji i realizacji kasowych filmów.

Zobaczcie słodkie zdjęcia!

