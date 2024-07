Już jest zwiastun trzeciej części "Greya"! Teaser "Nowego oblicza Greya" właśnie pojawił się w sieci. Polska premiera drugiej części miłosnych przygód Anastazji i Christiana miała swoją premierę zaledwie 10 lutego, a producenci zdecydowali się już podgrzać emocje przed kolejną częścią. Pierwszy zwiastun trzeciej, i zapewne ostatniej, części miłosnej trylogii jest zupełnie inny niż poprzednie. Wideo jest niezwykle subtelne i romantyczne. Zdradza pierwsze sceny finału słynnego erotyku!

Zwiastun "Nowego oblicza Greya"

Trailer pokazuje przygotowania do ślubu pary! Widzimy na nim Anastazję w sukni ślubnej i welonie. Czy to oznacza, że ostatecznie kochankowie staną na ślubnym kobiercu? Na odpowiedź na to pytanie będziemy musieli poczekać dokładnie rok. Premiera "Nowego oblicza Greya" zaplanowana jest na 7 lutego 2018 roku.

Widzieliście już "Ciemniejszą stronę Greya"?

Anastazja i Christian wezmą ślub w ostatniej części serii?